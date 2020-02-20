Петербург стал популярным свадебным городом для иностранцев

Заключить брак со своими возлюбленными в Петербурге хотят не только жители России, но и иностранцы.

Согласно данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, в прошлом году в Петербурге каждый третий брак был заключен между парами, проживающими в других городах.

В пресс-службе комитета сообщили, что в целом в Северной столице стали реже проводить свадьбы — в этом году браков было заключено на 4,3% меньше, чем в прошлом году.

Всего в прошлом году свои свидетельства о браке получили 49 381 влюбленных парочек, а развелись, что удивительно, ровно столько же людей — зарегистрирован 49 381 акт о расторжении брака.

Что касается иностранцев, решивших провести свадьбу в Петербурге, чаще всего приезжают в город из Египта, Израиля, Афганистана, Великобритании, Италии, Германии и других стран.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург поставил рекорд по разводам и антирекорд по свадьбам.