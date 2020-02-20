Мид Грузии обвинил Россию в кибератаке

Мид Грузии обвинил Россию в кибератаке
Сообщается, что были проведены расследования, которые подтвердили причастность России. Фото: Pixabay.com

По мнению президента Грузии Саломе Зурабишвили, именно хакеры из России виновны в атаке на официальные сайты грузинского правительства. Речь идёт об атаках в октябре 2019 года. Зурабишвили обвинила России в нарушении международных норм и безопасности. Данную деятельность она назвала «гибридной войной». Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на заявление президента Грузии.

Сообщается, что кибератаке подверглись сайты разных ведомств и учреждений. На сайте президента и вовсе хакерами было выложено фото Михаила Саакашвили, на котором была написана известная фраза из «Терминатора» — i’ll be back.

В МИД РФ в свою очереди говорят о своей непричастности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что хакерша в одиночку атаковала крупный банк в США. Тогда сообщалось, что данная атака признана самой масштабной в мире.

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Мид Грузии обвинил Россию в кибератаке