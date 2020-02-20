Жена попавшего в больницу с микроинсультом Дмитрия Диброва рассказала о его самочувствии

"Мы чувствуем вашу любовь и заботу!", - отметила Полина. Фото: Instagram @polinadibrova

"Мы чувствуем вашу любовь и заботу!", - отметила Полина. Фото: Instagram @polinadibrova

Полина Диброва, супруга оказавшегося в медучреждении журналиста и телеведущего, в своем Instagram поделилась сведениями о состоянии Дмитрия, перенесшего микроинсульт.

В среду, 19 февраля, девушка опубликовала в своем личном аккаунте Instagram фотографию из Боткинской больницы. На снимке Полина вместе с мужем, Дмитрием, который выглядит бодрым и полным оптимизма. Супруга телеведущего рассказала, что его состояние стабилизировалось.

«Привезла мужу банджо, очень обрадовался», — отметила Полина. Она поблагодарила друзей, поклонников и подписчиков за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления. Девушка также с юмором отметила, что Дмитрий наконец-то сможет отдохнуть и восстановиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Леонид Якубович оказал первую помощь коллеге, когда у Дмитрия Диброва внезапно ухудшилось самочувствие.