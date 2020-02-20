Финны отказываются есть сверчков

Финны отказываются есть сверчков
Тем не менее, предприниматели надеются, что популярность сверчков еще придет. Фото: pixabay.com

В 2016 году финский предприниматель Пану Олликайнен открыл промышленное производство сверчков, с целью продавать их в качестве снеков.

До этого финн занимался разведением свиней, однако работать с насекомыми показалось ему выгоднее. Однако в 2019 году Олликайнену пришлось свернуть свой бизнес из-за крайне низкого спроса. Его коллеги по цеху также оказались в удручающем положении — интерес на сверчков среди жителей Финляндии сошел на нет.

Несмотря на растущее скептическое отношение к мясу из-за его неэкологичного производства, менее вредные для окружающей среды сверчки не завоевали популярности в сердцах финнов. Как пишет yle.UUTISET, «растительный протеин значительно более близкая альтернатива [мясу], чем протеин из насекомых».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за теплой зимы медведи в Финляндии вышли из спячки.

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