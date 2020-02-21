Петербуржца оштрафовали на 400 тысяч за грабеж с ножом на Художников

По решению суда обвиняемого отправили в колонию за грабеж, который произошел летом в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили в городской прокуратуре, злоумышленника судили по двум статьям — 11 и 161 УК РФ. Ночью в июле он начал провоцировать компанию прохожих на конфликт. Затем он достал нож и ударил одного из молодых людей в грудь. Подобрав с места происшествия улики, а также телефон потерпевшего, обвиняемый скрылся.

Арестованный отказался признавать свою вину, однако его отправили в колонию общего режима на три года и один месяц. Также его оштрафовали на 10 тысяч рублей, заставили выплатить материальный ущерб в сумме почти 200 тысяч рублей и компенсировать моральный вред 200 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сестрорецке задержали местного жителя, ударившего ножом своего брата.