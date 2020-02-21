Муниципальные образования Петербурга наделили новыми полномочиями

Городские муниципальные образования Петербурга получили новые полномочия. Соответствующий закон подписал губернатор Александр Беглов.

Изменения вносятся в закон об организации местного самоуправления в Петербурге, уточнили в пресс-службе Смольного.

Согласно документу, муниципальные образования смогут согласовывать закрытие ордеров на производство земляных и ремонтных работ, а также отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных работ.

Кроме того, закон наделяет внутригородские муниципальные образования полномочиями требовать восстановления благоустройства территории, нарушенной в ходе аварийных работ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что комитет по благоустройству начнет докладывать в Государственную административно-техническую инспекцию о вынесении грязи со стройплощадок и промышленных объектов.