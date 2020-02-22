Петербургский Форум труда пройдет в конце февраля

Вспышка коронавируса не помешает проведению четвертого Форума труда в Петербурге. Мероприятие состоится 27 и 28 февраля.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на главу комитета по труду и занятости населения Дмитрия Чернейко, организаторы форума примут во внимание рекомендации Роспотребнадзора, которые обеспечат безопасную работу на площадках проведения форума.

По словам Чернейко, организаторы могут потребовать от участников мероприятия надеть медицинские маски.

Форум труда проведут на площадках в Таврическом дворце, «Экспофоруме» и СПбГУ. На форуме поднимут темы повышения производительности труда, переподготовку и повышение квалификации работников, помощь для молодежи в поиске профессии, а также кадровое обеспечение национальных проектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской делегации.