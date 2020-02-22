В Купчино хотят построить Дом быта

В Купчино хотят построить Дом быта
Международная. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе Петербурга возле станции метро «Международная» будет построен Дом Быта. Выделенный под строительство земельный участок находится на Бухарестской улице.

Как сообщает «Интерфакс», площадь будущего Дома быта составит более 26 тысяч квадратных метров. Там будут размещены салоны красоты, ателье, пункты ремонта бытовой техники, ювелирные и часовые мастерские, заведения общепита, прачечные и химчистка.

Издание отмечает, что Смольный выбрал арендатором земли ООО «Блейд лтд».

Стоит отметить, что бывший городской губернатор Георгий Полтавченко дал обещание, что на этом месте будет построен Дворец самбо, однако ООО «Дворец самбо» не успело вовремя подать заявку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово в 2020 году построят еще один детский сад.

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В Купчино хотят построить Дом быта
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