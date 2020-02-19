В Кудрово в 2020 году построят еще один детский сад

В городе Кудрово Ленинградской области в 2020 году построят детский сад на 160 мест. Разрешение на возведение комитет госстройнадзора и госэкспертизы выдал ЗАО «Развитие территорий «Петербургская недвижимость».

Открыть детский сад планируют у дома 20 на проспекте Строителей. Учреждение разместят рядом со строящейся школой, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти.

Детский сад рассчитан на детей от 3 до 7 лет. На трех этажах разместят спальник, игровые комнаты, физкультурные и музыкальный залы, медицинский пункт, отдельную кладовую для игрушек и кабинеты для развивающих занятий. Для маломобильных посетителей в здании установят лифт.

Во дворе застройщик Setl Group оборудует игровую зону, которая будет состоять из восьми площадок с теневыми навесами, а также спортивную площадку.

Завершить строительство планируется в конце 2020 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале марта в Петербурге откроют детский сад в ЖК «Я — Романтик» на Васильевском острове.