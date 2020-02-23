Матвиенко призвал отправить «Фабрику» на Евровидение от России

Матвиенко призвал отправить &#171;Фабрику&#187; на Евровидение от России
Кадр из клипа группы "Фабрика" на песню "Мама молодая". Скриншот.

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Россию на «Евровидение-2020» должна представлять группа «Фабрика». Отправить девушек на конкурс он предлагает для того, чтобы показать «нормальные человеческие ценности».

Выступить группа может с песней «Мама молодая», заявил Матвиенко. Песня рассказывает историю молодой девушки, которую бросил мужчина и ушел к другой женщине. В итоге она осталась одна и родила ребенка, при этом не имея никакого опыта.

«Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — сказал Матвиенко в интервью телеканалу Рен ТВ.

Среди возможных кандидатов от России также были названы Александр Панайотов и Тима Белорусских. Последнего предложил отправить на конкурс продюсер Игорь Крутой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от Украины на «Евровидение-2020» поедет коллектив Go-A.

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