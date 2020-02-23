Матвиенко призвал отправить «Фабрику» на Евровидение от России

Кадр из клипа группы "Фабрика" на песню "Мама молодая". Скриншот.

Кадр из клипа группы "Фабрика" на песню "Мама молодая". Скриншот.

Продюсер Игорь Матвиенко считает, что Россию на «Евровидение-2020» должна представлять группа «Фабрика». Отправить девушек на конкурс он предлагает для того, чтобы показать «нормальные человеческие ценности».

Выступить группа может с песней «Мама молодая», заявил Матвиенко. Песня рассказывает историю молодой девушки, которую бросил мужчина и ушел к другой женщине. В итоге она осталась одна и родила ребенка, при этом не имея никакого опыта.

«Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — сказал Матвиенко в интервью телеканалу Рен ТВ.

Среди возможных кандидатов от России также были названы Александр Панайотов и Тима Белорусских. Последнего предложил отправить на конкурс продюсер Игорь Крутой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что от Украины на «Евровидение-2020» поедет коллектив Go-A.