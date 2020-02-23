Российские боевые самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

В сирийской провинции Идлиб боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну при попытке войти на территории населенного пункта Аль Бара.

Самолеты нанесли воздушные удары по объектам боевиков, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». В результате этого турецкие колонны были вынуждены в целях безопасности покинуть район.

Командование воздушными силами Сирии ранее заявило, что их ПВО будет сбивать любые самолеты, которые нарушают воздушное пространство страны. Расцениваться иностранные воздушные средства будут как вражеские цели. Преследовать их сирийские Вооруженные силы обещают «вплоть до уничтожения».

Официальная информация о задействование российской авиации в небе над сирийской провинцией не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский лайнер чуть не сбили во время авиаудара по пригородам сирийского Дамаска.