Российские боевые самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Российские боевые самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Сирия. Фото: pixabay.com

В сирийской провинции Идлиб боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну при попытке войти на территории населенного пункта Аль Бара.

Самолеты нанесли воздушные удары по объектам боевиков, пишет Telegram-канал «Военный обозреватель». В результате этого турецкие колонны были вынуждены в целях безопасности покинуть район.

Командование воздушными силами Сирии ранее заявило, что их ПВО будет сбивать любые самолеты, которые нарушают воздушное пространство страны. Расцениваться иностранные воздушные средства будут как вражеские цели. Преследовать их сирийские Вооруженные силы обещают «вплоть до уничтожения».

Официальная информация о задействование российской авиации в небе над сирийской провинцией не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирский лайнер чуть не сбили во время авиаудара по пригородам сирийского Дамаска.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
вкс военно-космические силы Сирия турция
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА вырвался вперед в матче с Йокеритом
Петербуржцы вышли на покос травы в февральское воскресенье
Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна
Самбурская рассказала, почему мечтает уехать из России
Российские боевые самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Петербург, Финляндию и Ленобласть предлагают объединить в экономическую зону
Американец, верящий в плоскую Землю, погиб при попытке полета на ракете
В лесу в Репино нашли сумку с боеприпасами и огнестрельным оружием