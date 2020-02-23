Салют на 23 февраля в Петербурге одновременно напугал и порадовал жителей города

Салют на 23 февраля в Петербурге одновременно напугал и порадовал жителей города

Зрелищный салют в честь Дня защитника смогли наблюдать сегодня жители города на Неве. С Петропавловской крепости было выпущено 30 залпов. Три тысячи изделий пиротехники было задействовано для эффектного салюта.

Некоторые люди остались в восторге от представления, а вот кто-то не на шутку испугался.

«Слышно, что аж стекла шарахаются. И это на Бабушкина»

«Сердечный приступ у собак(»

Но больше, конечно, положительных впечатлений:

«Смотрела из окна! Потрясающий салют!»

«Салют, конечно, супер»

«Божественный салют в Санкт-Петербурге!!!»

— Пишут пользователи социальной сети «Вконтакте»

Диаметр разрывов праздничных салютов составил более 300 метров. По традиции, каждый залп посвящен героям Великой Отечественной войны, героям Ленинграда и жителям блокадного города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у Петропавловской крепости 23 февраля запустят праздничный салют.