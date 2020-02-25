Лавров назвал грузинских журналисток «больными»

Лавров назвал грузинских журналисток &#171;больными&#187;
Лаврова возмутило поведение журналисток. Фото: Baltphоto/ Дарья Иванова

Министр посчитал поведение представителей СМИ неуместным.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. В сеть попало видео, на котором министр иностранных дел Сергей Лавров критикует грузинских журналисток. Они, толкаясь, хотели задать свой вопрос, что вызвало негодование и интервьюируемого. Он задался вопросов, не больны ли «девочки».

Напоминаем, что до этого представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналистки действительно набросились на Лаврова с вопросом о том, едет ли он в Тбилиси. Она назвала такое поведение «жалким зрелищем».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян. Четверть опрошенных заявила, что скорее всего примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, а 11% респондентов не собираются голосовать. Еще 23% не определились с ответом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
журналисты сергей лавров
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Дима Билан пожаловался на плохое самочувствие и отменил концерт
Россияне отказываются ехать в Италию из-за коронавируса
Лавров назвал грузинских журналисток «больными»
В Ленобласти увеличивается количество заболевших гриппом и ОРВИ
В Гатчине подростки избили прохожего из-за телефона
В Петербурге под лавочкой нашли куклы художницы, погибшей в теракте в метро
Петербурженки рассказали о скандале в Эрмитаже из-за кормления грудью
Сердце водителя школьного автобуса остановилось в пути в Лужском районе