Лавров назвал грузинских журналисток «больными»

Министр посчитал поведение представителей СМИ неуместным.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщают РИА Новости. В сеть попало видео, на котором министр иностранных дел Сергей Лавров критикует грузинских журналисток. Они, толкаясь, хотели задать свой вопрос, что вызвало негодование и интервьюируемого. Он задался вопросов, не больны ли «девочки».

Напоминаем, что до этого представитель ведомства Мария Захарова заявила, что журналистки действительно набросились на Лаврова с вопросом о том, едет ли он в Тбилиси. Она назвала такое поведение «жалким зрелищем».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию намерены 66% россиян. Четверть опрошенных заявила, что скорее всего примут участие в голосовании по поправкам в Конституцию, а 11% респондентов не собираются голосовать. Еще 23% не определились с ответом.