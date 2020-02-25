Новак рассказал, сколько будет длиться эра нефти

Новак рассказал, сколько будет длиться эра нефти
Развитие электромобилей можно улучшить с помощью сокращения добычи нефти. Фото: pixabay

Он считает, что спрос на «черное золото» будет сохраняться на ближайшие 20 лет.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем заявил глава Минэнерго рассказал Александр Новак в эфире Первого канала. Он заявил, что у России «углеводородная экономика», от которого невозможно уйти, поэтому она будет сохраняться. При этом Новак заверил, что нефть будет нужна как минимум в ближайшие 20лет, так что переживать о спросе пока не приходится.

Новак понимает, что некоторые страны переходят на альтернативные источники и это не может не замедлять спрос на нефть. Он подчеркнул: уйти от использования углеводородов таким способом все равно нельзя, ведь нужно из чего-то производить энергию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Саудовская Аравия хочет выйти из нефтяного союза с Россией.

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