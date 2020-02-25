Новак рассказал, сколько будет длиться эра нефти

Он считает, что спрос на «черное золото» будет сохраняться на ближайшие 20 лет.

Об этом стало известно 25 февраля. Обо всем заявил глава Минэнерго рассказал Александр Новак в эфире Первого канала. Он заявил, что у России «углеводородная экономика», от которого невозможно уйти, поэтому она будет сохраняться. При этом Новак заверил, что нефть будет нужна как минимум в ближайшие 20лет, так что переживать о спросе пока не приходится.

Новак понимает, что некоторые страны переходят на альтернативные источники и это не может не замедлять спрос на нефть. Он подчеркнул: уйти от использования углеводородов таким способом все равно нельзя, ведь нужно из чего-то производить энергию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Саудовская Аравия хочет выйти из нефтяного союза с Россией.