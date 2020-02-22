Саудовская Аравия хочет выйти из нефтяного союза с Россией

Согласно неофициальным данным, всему причиной станет вспышка коронавируса.

Об этом стало известно сегодня, 22 февраля. Обо всем сообщает газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. По предварительным данным, Саудовская Аравия рассматривает вариант выхода из нефтяного союза с Россией из-за вспышки коронавируса. В стране считают, что болезнь скажется на спросе на нефть, в то время как в России не видят причин для беспокойств.

Также в сообщении говорится, что сразу несколько стран хотят снизить добычи нефти. Напоминаем, что в Китае надеются разобраться с распространением серьезного заболевание в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Китае жертвами коронавируса стали 2345 человек.