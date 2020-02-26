Депутаты Петербурга во втором чтении одобрили «рубки ухода»

Члены Законодательного собрания Северной столицы во втором чтении одобрили введение в закон о зеленых насаждениях нового понятия — «рубки ухода».

Депутаты поддержали законопроект на заседании в среду, 26 февраля. Авторы документы, члены партии «Единая Россия» Мария Щербакова, Денис Четырбок и Вера Сергеева объясняют, что «рубки ухода» — это «оздоровительные» мероприятия для деревьев и кустарников, когда их частично опиливают или обрезают с целью создания благоприятных условий роста.

В ходе второго чтения депутат «Справедливой России» Алексей Ковалев предложил внести поправки в законопроект. Парламентарий считает, что осуществляться «рубки ухода» могут только после экспертизы, которую проводит специальная комиссия из членов Заксобрания или муниципалов. Депутат также предложил не считать веским основанием для уничтожения зелени стройку, реконструкцию или капитальный ремонт ближайших зданий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что закон о материнском капитале успешно прошел третье чтение в Государственной думе.