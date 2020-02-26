Терпеливый «Чижик»: на проспекте Наставников ходу трамвая помешала девушка в наушниках

«Чижик» на проспекте Наставников в течение длительного времени неторопливо следовал за девушкой, которая шла в наушниках едва ли не по путям, не слыша транспорт за спиной.

О забавном, однако крайне небезопасном случае рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте» в среду, 26 февраля. «Когда купила новые AirPod и пусть весь мир подождёт», — подписала видеозапись автор. На кадрах ролика заметно, что девушка в наушниках идет вдоль трамвайных путей.

За ней терпеливо едет «Чижик», предупреждая пешехода. Однако прохожая не реагирует, поскольку не слышит сигналов. Неизвестно, сколько пришлось бы ждать вежливому водителю трамвая, если бы не неравнодушный мужчина, который стащил девушку с платформы и указал ей на транспорт позади.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ДТП на Комсомола заблокировало движение общественного транспорта.