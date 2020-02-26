В УФАС Петербурга от жителей Красногвардейского района поступило более 60 жалоб на администрацию

Нарушение должно быть устранено до 20 марта 2020 года. Фото: pixabay.com

Нарушение должно быть устранено до 20 марта 2020 года. Фото: pixabay.com

Жители Красногвардейского района Петербурга в массовом порядке жалуются на непроведение администрацией конкурсов на выбор управляющих компаний.

Согласно Жилищному кодексу, районная администрация обязана проводить открытые конкурсы на выбор УК в течение 20 дней с момента получения разрешения на ввод здания в эксплуатацию и извещать об этом. Однако администрация Красногвардейского района не стала проводить конкурсы в десяти домах, тем самым нарушив закон о защите конкуренции, сообщают в УФАС Петербурга.

Антимонопольный орган вынес администрации предупреждение и до 20 марта 2020 года конкурс должен состояться. Однако, несмотря на это, жалобы на аналогичное нарушение продолжают поступать, уже от жителей других адресов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский УФАС проверил городские аптеки на наличие медицинских масок