В Норвегии рассказали о первом случае заражения коронавирусом

Пациент приехал на родину после посещения Китая. За его состоянием наблюдают врачи.

Об этом стало известно 26 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на Институт национального здоровья Норвегии. Там отметили, что в стране выявлен первый случай заражений коронавирусом – гражданин побывал в Китае и заболел там. Он, вернувшись на родину, сдал анализы и их результаты никого не порадовали. Мужчину отправили на домашний карантин – по предварительным данным, он чувствует себя хорошо и ему ничего не угрожает. Больше больных коронавирусом в Норвегии не обнаружен.

Напоминаем, что в стране анализы сдали около сотни человек, все оказались здоровы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что короля Норвегии госпитализировали по причине головокружения. Исполнять его обязанности в этом время будет его сын, кронпринц Хокон.