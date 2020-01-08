Короля Норвегии госпитализировали по причине головокружения

Короля Норвегии госпитализировали по причине головокружения
Ожидается, что короля выпишут до выходных. Фото: pixabay

Король Норвегии Харальд V попал в больницу. Монарха госпитализировали после жалоб на головокружение.

Обо все стало известно в среду, 8 января. В ходе обследования врачи не обнаружили у короля серьезных болезней. Ожидается, что его выпишут в ближайшие дни.

Как сообщили в пресс-службе норвежской королевской семьи, из-за недомогания 87-летний Харальд V уйдет на больничный на две недели. Исполнять его обязанности в этом время будет его сын, кронпринц Хокон.

Из-за болезни король пропустит несколько официальных мероприятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что бывший король Малайзии не готов признавать сына от российской экс-супруги.

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Короля Норвегии госпитализировали по причине головокружения
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