В феврале в Петербург через госграницу 145 раз не пустили продукты

Изъятые товары. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

Изъятые товары. Фото: Управление Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям

С 1 по 26 февраля в Россию через границы с Финляндией и Эстонией 145 раз пытались незаконно провезти животноводческую продукцию. Товары были обнаружены в ручной клади и багаже пассажиров.

Инспекторы Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской области изъяли корм для кошек, сыр, мёд, яйца, рыбу, мясную продукцию и другое. Общий вес продукции составил 918,9 кг.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, продукция ввозилась с нарушениями требований ветеринарного законодательства. У части товаров отсутствовала заводская упаковка, другие превышали массу 5 кг и не имели разрешения на ввоз и ветеринарных сертификатов.

«Вся указанная продукция животного происхождения возвращена на сопредельные территории или направлена на уничтожение», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге изъяли и уничтожили около 128 кг продуктов, запрещенных к ввозу.