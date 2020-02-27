В Петербурге вводят новые ограничения движения

В последний день февраля, 29 числа, в Петербурге будут введены новые дорожные ограничения. В Государственной административно-технической инспекции предупредили об улицах, которые стоит объезжать.

Как сообщили в ГАТИ, движение по набережной Обводного канала будет ограничено из-за работ по прокладке инженерных сетей, которые продлятся до 6 марта. Речь идет об участке от Дровяной до улицы Циолковского.

В Выборгском районе до 1 марта будет перекрыта улица Александра Матросова. Там будут монтировать газопровод. Работы будут вестись на участке от Большого Сампсониевского проспекта до Выборгской набережной. Объезд будет предусмотрен по Беловодскому переулку.

Проезд по Ярославскому проспекту затруднится из-за работ теплоэнергетиков, которые будут проводиться в районе Скобелевского. Ограничения движения продлятся с 3 по 30 марта.

В Красносельском районе соберутся пробки на Ленинском проспекте в районе улицы Доблести. Водопроводчики будут проводить работы с 2 по 30 марта.

Те же работы помешают свободному проезду в Зеленогорске. Там до 9 марта будет ограничен участок от Курортной улицы до Приморского шоссе. В Курортном районе также перекроют движение по улице Андреева от Сосновой до Максима Горького.

В Невском районе ограничения затронут Фарфоровскую улицу до 13 марта, а также Караваевскую с 5 по 25 марта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что торжественный прием губернатора ограничит дорожное движение в марте.