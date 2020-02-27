В рабочий день в Петербурге находится больше 7 миллионов человек

Это количество на 30% больше данных, которые приводит Росстат, говоря о том, что в городе проживают примерно 5,4 миллиона людей. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на главу комитета по труду и занятости населения.

Цифры в Ленинградской области тоже намного выше. Там живут 3,2 миллиона человек, что больше, чем на миллион отличается от цифр Росстата — 1,9 миллиона.

Но нужно понимать, что исследование приводит данные скорее о одновременном нахождении людей в городе и области, а не о проживании. Например, на работу из Ленобласти в Петербург едут 400 тыс. человек каждый день.

Исследование проведено вместо с крупными операторами сотовой связи и Высшей школы экономики. Изучены были геоданные. И, благодаря отслеживанию перемещений, удалось установить подобные цифры. Нужно учитывать тот факт, что в городе находятся мигранты и люди, работающие здесь по несколько месяцев вахтами. В общей сложности, в Петербурге в будний день находятся 7 миллионов человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Росстат озвучил регионы, лидирующие по убыли населения.