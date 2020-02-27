В Ленобласти раскрыли личность мужчины, выловленного из Выборгского залива

В Ленобласти раскрыли личность мужчины, выловленного из Выборгского залива
Злоумышленника заключили под стражу. Фото: pixabay.com

Оказалось, что утопленник — без вести пропавший месяц назад 46-летний житель Выборга, которого убил его приятель в результате совместных возлияний.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета, 47-летний житель Выборга и его будущая жертва распивали алкогольные напитки в квартире преступника. Опьянение поспособствовало развитию конфликтной ситуации, в ходе которой владелец квартиры ударил собеседника ножом в голову.

Оппонент сразу же скончался, после чего злоумышленник отвез труп к Выборгскому заливу, привязал к телу камни и, довезя на санях до проруби, сбросил в воду. Убийца полностью признал свою вину. Расследование обстоятельств преступления продолжается.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за мошенничество будут судить главу Театра кукол.

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В Ленобласти раскрыли личность мужчины, выловленного из Выборгского залива
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