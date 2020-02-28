Трамвайная линия от Купчино до Славянки будет названа «Славянка»

В Петербурге подошел к концу конкурс на лучшее название для новой трамвайной линии от станции городского метрополитена «Купчино» до микрорайона Славянка.

Как сообщили на пресс-конференции в «Невской ратуше» сегодня, 28 февраля, новая трамвайная линия будет называться «Славянка».

Конкурс «Придумай имя трамваю» выиграл Александр Власов. Его супруга приехала за обещанным призом — электросамокатом. Она выступила с речью, где выразила надежду, что в скором времени пригород станет более комфортным для горожан.

Другие участники конкурса предлагали другие названия для трамвая — среди всех предложений был и «Стриж», и «Сокол», и «Орлёнок», а также «Мурзилка» и «Фантом».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Первый туристический» трамвайный маршрут в Петербурге увеличивает количество рейсов.