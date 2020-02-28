Пожилой петербурженке удалили гигантскую опухоль из груди

В Петербургском онкологическом центре хирурги провели уникальную операцию 70-летней пациентке, в грудной клетке которой была 6,5-килограммовая опухоль. Ее размер можно было сравнить с альбомным листом.

Как сообщает пресс-служба по здравоохранению Петербурга, огромное новообразование мешало нормальной работе сердца, легких, трахеи, пищевода, диафрагмы и магистральных сосудов. Пенсионерка могла дышать лишь частью одного легкого.

По словам самой пациентки, она даже не ощущала столь объемную опухоль. Ее случайно заметили врачи при проведении плановой диспансеризации.

Уникальная операцию по удалению новообразования длилась четыре часа. Проведение операции осложняли гигантские размеры опухоли и ее прирастание к диафрагме, которые не позволяли удалить опухоль без нарушения ее целостности.

Хирурги решили применить редкую методику, благодаря которой опухоль удалось удались вместе с капсулой, в которой она находилась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что врачи из Петербурга провели уникальную операцию и спасли ребенка с раком почки.