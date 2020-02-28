В Китае рассказали о результатах вскрытия больного коронавирусом

Медицинская экспертиза тела первого умершего от нового типа вируса человека показала, что вирус уничтожает, в основном, легкие. Влияние на разрушение им других органов пока не доказано — слишком мало информации. Стоит учитывать, что погибшему было 85 лет, поэтому у него присутствовали и другие болезни, которые могли влиять на органы.

Погибший мужчина поступил в больницу в январе. У него зафиксировали инфаркт мозга. Симптомов вируса отмечено не было. А на 10 день пребывания в больнице начался зуд в горле, поднялась температура. Сделанная томография показала очаги инфекции на всех легких. Больной скончался на 28 день болезни. Причиной была назвала пневмония, которая вызвала дыхательную недостаточность.

Вскрытие показало, что вирусом повреждаются глубокие части дыхательных путей и легких. Образцы ткани показали, что разрушительные процессы очень схожи с атипичной пневмонией, но фиброз при коронавирусе не так серьезен. Помимо этого, отмечено сходство с ближневосточным респираторным синдромом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ВОЗ одобрила резкие меры России по противодействию коронавирусу.