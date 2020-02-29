General Motors прекратил производство Chevrolet Impala

В производстве данная модель автомобиля была 62 года.

Решение было принято из-за падающего спроса на машину. В связи с этим, ее убрали с выпускающего конвейера. Таким образом, место будет освобождено для новых перспективных автомобилей. Именно на них сосредоточатся все мощности предприятия в Детройте после того, как его переоборудуют. Завод, на котором выпускалась Chevrolet Impala, будет модернизирован. Для этого выделили 2,2 млрд долларов. Об этом сообщает Motor.ru.

История Chevrolet Impala началась в 1958 году. Его популярность спадала почти на десятилетие в 1985 году. Но к концу 20 века имя возродили для модификации седана Chevrolet Caprice. Позднее, в 1999 году Impala стала самостоятельной моделью.

Последнее поколение Impala вышло в продажу в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Chevrolet возвращается в Россию.