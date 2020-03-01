В Ленобласти проведут первый фестиваль Выборгского кренделя

В Выборге Ленинградской области 28 марта состоится фестиваль Выборгского кренделя #КрендельFest. Участие в нем примут все пекарни города.

В программе фестиваля мастер-классы, театрализованные представления, тематические экскурсии, выступления трубадуров, концерты средневековой музыки, ярмарка и дегустация знаменитого кренделя.

Получить право на участие в итоговой дегустации участники смогут в ходе квеста. По мере прохождения им будут выдаваться фишки-голоса, которые они смогут отдать за самый лучший и вкусный крендель.

Основные события фестиваля будут проходить на Рыночной площади. Там проведут стилизованное гастрономическое действо с элементами реконструкции исторической кухни. Желающие смогут попробовать десять кренделей различной рецептуры и оценить каждый из них.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прошел фестиваль сирени.