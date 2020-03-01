Призывникам увеличат выплаты на 2 тыс. рублей

Путин подписал закон о выплате денежного довольствия военнослужащим.

Об этом стало известно сегодня, 1 марта. Обо всем сообщается на интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому денежное довольствие в размере двух тысяч рублей будут выплачивать всем призывникам. Также в документе сказано, что при увольнении со службы военные будут получать пособие в размере одного оклада.

Напоминаем, что с 2012 по 2018 годы проводился эксперимент, в результате которого доходы военнослужащих выросли.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родители и призывники запустили петицию против милитаризации детей. Обратить внимание на проблему «отказчики» в очередной раз решили в свете ряда спорных мероприятий, приуроченных к 75-летию победы и 23 февраля.