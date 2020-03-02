Петербуржцы за помощь кошачьему приюту смогут получить книгу

По сложившейся традиции, 1 марта в России отмечается неофициальный День кошек.

В связи с этим, в течение недели, со 2 по 7 марта, неравнодушные жители города смогут помочь мини-приюту «Счастливый кот» в библиотеке «На Стремянной». Каждый, кто принесет что-то полезное для приюта, получит в подарок книгу. Больше всего приветствуются корма, наполнители, лекарственные препараты и средства для ухода.

Все делается для того, чтобы обратить внимание и на небольшие приюты, которые помогают бездомным животным. В «Счастливом коте», который основали 10 лет назад, всего 15 работников, а животных не так много, но зато каждая попавшая в него в прошлом году кошка, смогла обрести новых любящих хозяев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минприроды поддержало идею о финансовой поддержке из бюджета приютов для животных.