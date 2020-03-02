Матвиенко предложила отрегулировать цены на электроэнергию в регионах России

Подобные темы важны для россиян и для качества их жизни. Фото: kremlin.ru

Подобные темы важны для россиян и для качества их жизни. Фото: kremlin.ru

Инициатива подразумевает создание единой государственной политики, которая поможет сформировать единые тарифы на электроэнергию.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратила внимания, что цены могут очень сильно отличаться в разных регионах. Это экономически невыгодно и затрудняет приток инвестиций в места, где цены значительно выше. Об этом сообщает ТАСС.

Для развития регионов необходимы равные условия, которые станут конкурентно способными для регионов

Помимо этого, Матвиенко, на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации, что газификация по стране очень низкая. Во многих населенных пунктах только 50% жителей обеспечены газоснабжением. Для многих это дико, ведь для иностранных потребителей страной организуются большие проекты, тогда как в некоторых уголках страны не могут дождаться проведения газа до сих пор.

Матвиенко были предложены необходимые варианты для решения данных проблем. Их рассмотрят на слушаниях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Матвиенко снова стала председателем Совфеда.