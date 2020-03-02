В Невском районе Петербурга установили пугало и назвали его Евкарпием

На данный момент, у пугало есть аккаунты в Twitter и Instagram. Фото: "Гражданский патруль"

На данный момент, у пугало есть аккаунты в Twitter и Instagram. Фото: "Гражданский патруль"

Он появился на золоотвале благодаря местным жителям. Таким образом они хотят привлечь внимание властей и общественности к проблемам экологии в Невском районе. Поселился Евкарпий на холме рядом с домами.

Все дело в том, что именно там остановили работу золоотвала еще во времена Советского Союза. Уровень защиты не проверяли давно, а специальная глина уже может пропускать вредоносную пыль в воздух, которым дышат местные жители. Отсутствует и благоустройство вокруг данного объекта. Об этом сообщает «Гражданский патруль».

Евкарпий набирает популярность и уже обзавелся социальными сетями, и даже записал свое первое обращение ко властям, в котором благодарит за то, что это «историческое» место так и стоит не тронутым.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что проблему опасного золоотвала на Дальневосточном проспекте может решить полная рекультивация.