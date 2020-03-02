С 3 марта проспект Ветеранов будет закрыт для движения транспорта

В Северной столице в рамках строительства продолжения проспекта Ветеранов вводятся ограничения для движения транспорта. В связи с этим в Красносельском районе ограничат движение транспорта.

С 3 по 16 марта текущего года движение автотранспорта запретят на участке проспекта Ветеранов у автобусного кольца. При этом поворот на улицу Пионерстроя останется доступным для проезда.

Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, с 17 по 30 марта движение перекроют уже на самом перекрестке проспекта Ветеранов и улицы Пионерстроя.

Заказчиком работ является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры города в лице СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства». Генподрядчик — АО «ПО «Возрождение».

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