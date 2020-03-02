Предприимчивые россияне продают наборы против коронавируса

Предприимчивые россияне продают наборы против коронавируса
Медицинские маски также продаются в интернете. Фото: pixabay.com

На одном из сайтов появилось объявление, автор которого предлагает приобрести средства от болезни за 3,5 тысячи рублей.

Об этом стало известно сегодня, 2 марта. Объявление опубликовали на сайте «Avito». Автор объявления пишет, что его средство помогает при борьбе с коронавирусом. За 3,5 тысячи рублей он предлагает приобрести складной нож, медицинская маска, а также презерватив. Отмечается, что набор пригодится также во время зомби апокалипсиса.

Помимо этого, люди продают якобы особенный мед, какие-то волшебные грибы, заговоренную воду и даже сапоги. Некоторые объявления выглядят как шутка, другие же, кажется, выставлены всерьез.

Напоминаем, что врачи пока лишь пытаются найти верный способ излечения коронавируса, так что доверять свое здоровье предпринимателем из сети не стоит.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стало известно, какие привычки петербуржцев изменил коронавирус.

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Предприимчивые россияне продают наборы против коронавируса
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