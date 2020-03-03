В Пулково отменили утренний рейс в Самару

В Пулково отменили утренний рейс в Самару
Пассажиры в Пулково. Фото: ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы",

Пассажиры не смогут улететь из Петербурга в Самару на утреннем рейсе. Его отменили по неизвестным причинам.

Согласно информации с онлайн-табло петербургской воздушной гавани Пулково, самолет авиакомпании Smartavia должен был покинуть Северную столицу ровно в девять утра в среду, 4 марта. Однако рейс 5N 531 в Самарскую область был отменен. Причины отмены вылета лайнера не называются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пассажирам предлагают за бонус оценить качество сервиса в Пулково. Оценка проводится по пятибальной школе. В опрос включены доступ в аэропорт, ориентация в терминале, работа стойки информации, общее состояние аэропорта, контроль безопасности, регистрация на рейс, паспортный контроль, бизнес-салоны, магазины, кафе и рестораны.

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