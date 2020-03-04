В Петербурге прокуратура выселила коммерсанта из незаконно занимаемого помещения на Пушкинской

Правоохранительные органы Центрального района Петербурга провели проверку в сфере использования госимущества и выявили нарушение.

Выяснилось, что помещение на улице Пушкинской, являющееся городским имуществом, незаконно занимает некий предприниматель. Коммерсант организовал на этой площади театральную студию. При этом бизнесмен не учел необходимости получить от КИО разрешение и договор на аренду помещения.

Обнаружив нарушения, прокуратура оперативно вынесла представление в адрес владельца студии. Как объяснили в ведомстве в среду, 4 марта, предприниматель устранил нарушение и освободил помещение.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице задержали живодера, выстрелившего в кота. Злоумышленником оказался 55-летний мужчина. В отношении преступника возбуждено уголовное дело.