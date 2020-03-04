Россия заявила о сращивании постов Турции и позиций террористов в Идлибе

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что наблюдательные посты вооруженных сил Турции в Идлибе располагались в укрепленных районах террористических группировок и фактически срослись с ними.

Конашенков подчеркнул, что по сочинским соглашениям Турция обязана вытеснять террористов от границ идлибской зоны на 15-20 км. Вместо этого террористические группировки сместили боевиков «умеренной оппозиции» к турецкой границе на севере, пишет ТАСС.

Он добавил, что атаки и артиллерийские обстрелы мирных населенных пунктов и российской авиабазы Хмеймим со стороны боевиков стали ежедневными. Причина этого — нарушение Турцией обязательств по созданию демилитаризоанной зоны в Идлибе, подчеркнул Конашенков.

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