В Ленобласти шестилетний мальчик упал с высоты, играя на стройке

В Ленобласти шестилетний мальчик упал с высоты, играя на стройке
Мальчик упал со второго этажа строящегося здания. Фото: pixabay.com

В деревне Лаголово Ломоносовского района Ленинградской области шестилетний ребенок получил травмы головы в результате несчастного случая.

Мальчик в компании своих друзей играл на территории строящегося здания. При неустановленных обстоятельствах ребенок упал с высоты 2-го этажа и получил серьезные травмы. Шестилетнего малыша госпитализировали вечером 3 марта, медики диагностировали у него сотрясение мозга и травму головы.

О случившемся пишет портал 47news.ru, ссылаясь на правоохранительные органы. Обстоятельства и причины несчастного случая пока неизвестны, полиция работает над их установлением. Предположительно, дети находились на улице без присмотра взрослых.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что днем ранее на улице деревни Раздолье обнаружили лежащего без сознания подростка. Позже выяснилось, что юноша впал в кому.

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