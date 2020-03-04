Градостроителям не понравился эскиз памятника Ушакову

Петербургский Градостроительный совет отложил рассмотрение проекта памятника генералу Федору Ушакову для доработки. Памятник хотят установить на площади Труда в центре Петербурга.

Как сообщает «Мойка78», комиссия осталась недовольна внешним обликом памятника, а также местом, где планируется установить монумент. Площадь Труда, по мнению комиссии, не подходит из-за большого потока автомобилей в районе площади Труда. Среди альтернатив предлагается установить его рядом с Ушаковским мостом на Васильевском острове или на Конногвардейском бульваре. Последний вариант признали как наиболее оптимальный, однако это еще будет обсуждаться.

Участники обсуждения отметили, что установка монумента на площади получила одобрение от Общественной палаты, городского ЗакСа и нескольких общественных организаций.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что памятник Николаю I на Исаакиевской площади отреставрируют за 2 года и 116 млн.