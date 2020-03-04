Блумберг покинул избирательную кампанию в США и поддержал Байдена

Экс-мэр Нью-Йорка, кандидат от демократов Майкл Блумберг сделал официальное заявление о своем выходе из президентской компании. Политик сообщил, что будет поддерживать Джо Байдена.

Как сообщает телеканал CNN, Блумберг признался, что верит в победу над действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая начнется с объединения всех демократов для выбора наиболее сильного соперника на выборах. По этой причине он решил выйти их президентской гонки для победы над республиканцем.

По словам Блумберга, Байден является порядочным и честным американцем, который боролся за трудящихся на протяжении всей жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в России.