Блумберг покинул избирательную кампанию в США и поддержал Байдена

Блумберг покинул избирательную кампанию в США и поддержал Байдена
Флаг США. Фото: pixabay

Экс-мэр Нью-Йорка, кандидат от демократов Майкл Блумберг сделал официальное заявление о своем выходе из президентской компании. Политик сообщил, что будет поддерживать Джо Байдена.

Как сообщает телеканал CNN, Блумберг признался, что верит в победу над действующим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая начнется с объединения всех демократов для выбора наиболее сильного соперника на выборах. По этой причине он решил выйти их президентской гонки для победы над республиканцем.

По словам Блумберга, Байден является порядочным и честным американцем, который боролся за трудящихся на протяжении всей жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в России.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
демократическая партия Джо Байден майкл блумберг президентские выборы США
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Блумберг покинул избирательную кампанию в США и поддержал Байдена
В Италии закрыли все учебные заведения из-за коронавируса
«Я горжусь»: мать фронтмена Little Big, советовавшая ему бросить ...
Ленобласть готовится к проведению цифровой Всероссийской переписи населения
Градостроителям не понравился эскиз памятника Ушакову
В Кировском районе фура развернулась в легковушку и заблокировала проезд
Область просит у Петербурга помощь в ремонте «дачных» дорог
Прокуратура встала на защиту петербуржцев, которым не выплатили зарплаты