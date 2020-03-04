В США торнадо убил 25 человек и уничтожил 50 домов

В США торнадо убил 25 человек и уничтожил 50 домов
Торнадо возникло внезапно. Фото: Pixabay

На месте работают спасатели, которые делают все необходимое для помощи местным жителям.

Об этом стало известно сегодня, 4 марта. Обо всем сообщает «МИР 24». Мощный торнадо обрушился на юго-восток США. В одном из населенных пунктов насчитали 25 погибших, в другом без электричества остаются около 50 зданий. Из-за вихря частично разрушен аэропорт, некоторые ангары. важные объекты. На месте работают спасатели. Уточняется, что непогода продлила голосование за кандидатов в президенты от Демократической партии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мимо Петербурга пронеслось торнадо — его сняли на видео.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
происшествие США торнадо
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Ветеранов пешеход бежал на «красный» и был сбит
Бомба взорвалась возле входа в редакцию Cyprus Times на Кипре
В США торнадо убил 25 человек и уничтожил 50 домов
Пострадавшие пассажиры перевернувшегося в Ленобласти автобуса рассказали о ...
В Ленобласти ветеран Григорий Строило отпраздновал 100-летний юбилей
Петербуржцев предупредили о сильном дожде и снеге
В Москве уволился директор школы, в которой ученики получили ожоги глаз
Автомобили смогут следить за нарушениями ПДД