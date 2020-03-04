Полицейского подозревают в изнасиловании школьница

Полицейского подозревают в изнасиловании школьница
Мужчина надругался над школьницей. Фото: pixabay.com

Имя мужчины и прочие подробности не разглашаются. Идет расследование.

Об этом стало известно 4 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. В изнасиловании несовершеннолетней девочки подозревается экс-сотрудник полиции города Лениногорск в Татарстане. Уточняется, что пострадавшей всего 16 лет.

Выяснилось также, что мужчину уволили уже после возбуждения уголовного дела, так как его поступок «порочит честь сотрудника органов внутренних дел». Пострадать могут и его руководители.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге.

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