Полицейского подозревают в изнасиловании школьница

Имя мужчины и прочие подробности не разглашаются. Идет расследование.
Об этом стало известно 4 марта. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. В изнасиловании несовершеннолетней девочки подозревается экс-сотрудник полиции города Лениногорск в Татарстане. Уточняется, что пострадавшей всего 16 лет.
Выяснилось также, что мужчину уволили уже после возбуждения уголовного дела, так как его поступок «порочит честь сотрудника органов внутренних дел». Пострадать могут и его руководители.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что приезжего подозревают в изнасиловании семиклассницы в гостинице в Петербурге.