Петербург в четверг может установить очередной температурный рекорд

В четверг, 5 марта Петербург может установить очередной температурный рекорд.

Сегодня в городе ожидается облачная погода с небольшим дождем временами. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду.

«Сегодня Петербург будет ощущать воздействие тёплого сектора циклона, а ближе к вечеру на погоду повлияет холодный атмосферный фронт», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Максимальная температура воздуха днем составит +6 градусов. При этом температурный рекорд для этого дня составляет +6,1 градуса и установлен в 1959 году.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург побил температурный рекорд 45-летней давности. Ровно в 15:00 15 января температура воздуха за окном составила +5,6 градусов, что на одну десятую выше показателей 1975 года.