В Петербурге за два месяца проверят работу аттракционов

В конце весны и в течение всего лета аттракционы особенно популярны. Фото: pixabay.com

В конце весны и в течение всего лета аттракционы особенно популярны. Фото: pixabay.com

Этим займется Ростехнадзор в период с 15 марта по 15 июня.

Проверка пройдет в рамках профилактической операции «Аттракцион».

Специалисты выяснят, по всем ли правилам установлено оборудование для массовых развлечений. Инженеры Гостехнадзора будут посещать места, где активно используются установленные аттракционы, и контролировать их правильную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

За два месяца будет выяснено, все ли развлекательное оборудование размещено согласно правилам утвержденным правительством Петербурга.

С эксплуатантами будут проводиться разъяснительные работы.

Если при проверках обнаружат нарушения,то в отношении граждан, не соблюдающих правила, будут приняты соответствующие меры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный следит за аттракционами после трагедии в Улан-Удэ.