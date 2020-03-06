В Петербурге за два месяца проверят работу аттракционов

Этим займется Ростехнадзор в период с 15 марта по 15 июня.
Проверка пройдет в рамках профилактической операции «Аттракцион».
Специалисты выяснят, по всем ли правилам установлено оборудование для массовых развлечений. Инженеры Гостехнадзора будут посещать места, где активно используются установленные аттракционы, и контролировать их правильную эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.
За два месяца будет выяснено, все ли развлекательное оборудование размещено согласно правилам утвержденным правительством Петербурга.
С эксплуатантами будут проводиться разъяснительные работы.
Если при проверках обнаружат нарушения,то в отношении граждан, не соблюдающих правила, будут приняты соответствующие меры.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный следит за аттракционами после трагедии в Улан-Удэ.