Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией
Тиньков отметил, что с претензиями США к нему работают его адвокаты. Фото: Wikipedia

Российский миллиардер, основатель «Тинькофф-банка» 52-летний Олег Тиньков рассказал, что проходит курс лечения лейкемии.

Бизнесмен рассказал, что его непоявление на публике в последнее время, подогреваемое громким международным скандалом, связано с тем, что в октябре 2019 года ему диагностировали острую форму лейкемии (рака крови) и на данный момент миллиардер прошел несколько курсов химиотерапии.

О заболевании Тинькова сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на адвоката предпринимателя, Тома Блэквелла. В своем обращении основатель «Тинькофф-банка» подчеркнул, что с его бизнесом все хорошо, и на данный момент он сосредоточится на борьбе за свою жизнь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Минюст США подозревает российского бизнесмена в сокрытии $1 млрд долларов от налогов еще в 2013 году.

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