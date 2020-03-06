Певица во время выступления упала в оркестровую яму, но продолжила петь

Певица во время выступления упала в оркестровую яму, но продолжила петь
Девушка пела без фонограммы. Фото: https://pixabay.com

В результате девушка сломала стопу.

Об этом стало известно сегодня, 6 марта. Обо всем сообщает телеканал «360». Девушка выступала в Красноярске во время приема губернатора, исполняя песню Аллы Пугачевой под названием «Сто часов счастья». В какой-то момент она оступилась и упала в оркестровую яму. Несмотря на это, девушка продолжила петь. После певица призналась, что она лежала вся в синяках и чувствовала боль, но понимала, что не может сдаться.

Она добавила, что родилась 23 февраля, так что мужество у нее в крови.

«Я — воин по жизни»,

— подчеркнула девушка.

Сейчас она лежит в больнице и ждет операции.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бритни Спирс рассказала, как сломала ногу. Ролик показывает момент, когда певица делает неудачное движение, потом опускается на пол, держась за ногу. Певица отметила, что не танцевала до этого полгода.

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