Папа Римский призвал молодежь наслаждаться жизнью, а не составлять отчет о ней в соцсетях

Папа Римский призвал молодежь наслаждаться жизнью, а не составлять отчет о ней в соцсетях
Папа Римский, Франциск. Фото: Wikipedia

Папа Римский Франциск выступил с обращением по случаю Всемирного дня молодежи, который ежегодно празднуется католиками в дни Великого поста.

Понтифик заявил, что молодежь все больше времени уделяет фиксированию моментов своей жизни в соцсетях вместо того, чтобы проживать ее.

Как сообщает издание Vatican News, во время обращения к молодежи он также задается вопросом: как часто мы оказываемся просто свидетелями событий? Глава римско-католической церкви отмечает, что зачастую первая реакция людей – сделать снимок, даже не удосужившись взглянуть в глаза тем, кого фотографируют.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что папа Римский проверился на коронавирус. Понтифик сдал анализы, дабы развеять слухи о его заболевании опасной инфекцией.

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