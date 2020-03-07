Кадыров прокомментировал информацию о слежке за ним со стороны США

Кадыров объяснил, что благодаря поддержке фонда из ОАЭ, в Грозном строится международный университет и создаются рабочие места. Фото: kremlin.ru

Кадыров объяснил, что благодаря поддержке фонда из ОАЭ, в Грозном строится международный университет и создаются рабочие места. Фото: kremlin.ru

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров отреагировал на информацию о слежке американских властей за его бизнесом и счетами в банках.

Комментарий по этому поводу Кадыров оставил в своем личном канале в Telegram. По словам политика, причиной пристального интереса со стороны органов безопасности США является сотрудничество Чечни и Объединенных Арабских Эмиратов: Фонд имени шейха Халифа спонсирует некоторые проекты в республике.

Эта ситуация послужила поводом для отправки запроса в Госдеп от конгрессменов США. Госдеп, в свою очередь, ответил, что продолжит собирать информацию о предпринимательской деятельности главы Чечни за пределами России. Кадыров же заявил, что его не интересует переписка органов власти Америки и подчеркнул, что никогда не имел и не имеет какого-либо имущества или банковских счетов за рубежом.

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