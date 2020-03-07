«Петербург своих не бросает»: горожане поддержат студентов Мечникова

&#171;Петербург своих не бросает&#187;: горожане поддержат студентов Мечникова
Студенты проведут в карантине 10 дней. Фото: Baltphoto

Губернатор Северной столицы Александр Беглов призвал петербуржцев поддержать студентов СЗГМУ им. Мечникова, оказавшихся запертыми в общежитии на карантин.

Глава города предложил запустить флешмоб: публиковать поздравления с 8 марта и просто слова поддержки с хештегом #Петербургсвоихнебросает. Об этом Беглов рассказал на своей официальной странице «Вконтакте». Губернатор отмечает, главное — показать ребятам, что они не остались с трудностями один на один.

Кроме того, возле общежития, где находятся студенты, в воскресенье, 8 марта, соберутся байкеры, популярная группа Iowa и учащиеся других вузов, чтобы лично поддержать ребят. Акция начнется в 12:30 по адресу проспект Просвещения, 45.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что состояние обоих заболевших в Петербурге, — и девушка, и молодой человек вернулись с коронавирусом из Италии, — врачи оценивают как удовлетворительное.

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